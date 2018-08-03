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nun nelerdir? nasıl kullanılır? nun zararları nelerdir? nasıl ?

, bir diğer adıyla olarak da bilinen bu ot; eski inançlardan günümüze kadar gelen mucizevi bir bitkidir. den diyabete birçok hastalığa iyi gelen nun saymakla bitmiyor. Ökse otu insanlara sağladığı fayda sayesinde '' kavramı bile oluşturmuştur. Peki; ökse otu nedir, ökse otu nasıl kullanılır, nelerdir, nelerdir, nasıl , nasıl yapılır, nelerdir bilmiyor ve merak ediyorsanız sizler için tüm bu soruların cevaplarını yazımızda paylaştık...

Ökse otu, yöreden yöreye isim yönünden değişiklik gösterir. Çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya da gövelek isimleriyle de bilinen ökse otu faydalı bir bitki türüdür. Araştırmalara göre tümör oluşumunu engellediği tespit edilen ökse otu kullanımı oldukça kritiktir. Ökse otunun yalnızca yaprakları tüketilmelidir, meyvesi tüketilmemelidir. Aksi taktirde ciddi sonuçlarla karşılaşılır. Ökse otu hakkında öncelikle kısa bi bilgi verelim...

Ökse otunun mitolojik açıdan da önemi vardır. Eski inanışlarda halk hekimleri bu bitkiyi, epilepsiye (sara hastalığı) karşı en iyi ilaç olarak bilir ve kullanırlardı. İnce kıyılarak gölgede kurutulan yapraklar ve küçük saplar, yalnızca Ekim başından Aralık ortasına kadar ve Mart – Nisan aylarında toplanır. Belirtilen zamanların dışında işlem gören bitkiler, şifa yönünden yoksundur. Bu sebepten belirtilen zaman dilimlerinde tüketmek önemlidir.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 11:12
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