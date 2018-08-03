ÖSYM üniversite puanlarını yayınladı mı? Üniversite taban ve tavan puanları tam liste! 2018 ÖSYM üniversite puanları
Milyonlarca üniversite adayını YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı sardı. Gelecek yaşantılarını etkileyecek en önemli kararlardan birini verecek olan adaylar, YKS sonuçlarından sonra tercih edebilecekleri üniversiteler ile ilgili aramalar yapmaya başladı. İnternet üzerinden 2018 üniversite taban ve tavan puanları, ÖSYM üniversite yerleştirme puanları, 2 yıllık üniversite taban puanları, 4 yıllık üniversite taban puanları, tıp bölümü taban puanları, mühendislik fakültesi taban puanları, eczacılık fakültesi taban puanları, diş hekimliği taban puanları gibi aramalar yapıyor. İşte ÖSYM 2018 üniversite taban ve tavan puanları tam listesi...
ÖSYM tarafından resmi internet sitesinden yayınlanan YKS sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenciyi üniversite hayali sardı. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adaylar üniversitelerle ilgili araştırma yapmaya başlarken; 2018 üniversite taban ve tavan puanları, ösym üniversite puanlarını yayınladı mı? ÖSYM tercih kılavuzu, üniversite tercih kılavuzu, ÖSYM atlas, 2018 tercih robotu gibi aramalar yapmaya başladı. İşte üniversite taban ve tavan puanlarının tam listesi...
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih listeleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.
YKS tercihi yapacak olan adaylar, tercih listesine en fazla 24 program ekleyebilecek. ÖSYM tarafından tanınan 24 tercih hakkının kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar hedefleri doğrultusunda tercih listesini oluşturup, istenilen sayıda yükseköğretim programını listesine ekleyebilir. Tercih listesi oluşturulurken en fazla istenilen programın ilk sıraya yazılması gerekir.
YKS İSTATİSTİKLERİ
ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.
Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.