Alman adaleti

Alman Gençlik Dairesi tarafından bakamadıkları gerekçesiyle 1.5 yıl önce ailenin elinden alınan Armağan bebek, hala bakıcıda tutuluyor. Anne Ayşe Önder, "Yetkililer, üç çocuğumuzu da 'şiddet görüyorlar' iddiasıyla elimden aldı. Halbuki böyle bir şey yok. 7 hafta boyunca biri 4 diğeri ise 3 yaşında olan çocuklarım, tanımadıkları bakıcı ailelerde birbirinden ayrı bir şekilde kaldı. Onlara kavuştum. Psikolojileri daha yeni düzeliyor. Ama Armağan'ımı hala vermediler. Önceleri her pazartesi görebiliyorduk ama şimdi hiç göstermiyorlar" diye ağladı. Baba Kenan Önder, "Çocuğu 2 haftadır göremiyoruz görüşleri de yasakladılar. Görüşme için yeniden dava açtık o davada 29 Ağustos tarihinde" diye konuştu.
Ayşe Önder, kızı ve oğluna 7 hafta sonra kavuştu. Ancak 1.5 yıldır minik yavrusu Armağan'ın hasretiyle yanıp tutuşuyor.
Ayşe Önder, kızı ve oğluna 7 hafta sonra kavuştu. Ancak 1.5 yıldır minik yavrusu Armağan'ın hasretiyle yanıp tutuşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.