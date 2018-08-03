Alman adaleti

Gençlik Dairesi tarafından bakamadıkları gerekçesiyle 1.5 yıl önce ailenin elinden alınanbebek, hala bakıcıda tutuluyor. Anne"Yetkililer, üç çocuğumuzu da 'şiddet görüyorlar' iddiasıyla elimden aldı. Halbuki böyle bir şey yok. 7 hafta boyunca biri 4 diğeri ise 3 yaşında olan çocuklarım, tanımadıkları bakıcı ailelerde birbirinden ayrı bir şekilde kaldı. Onlara kavuştum. Psikolojileri daha yeni düzeliyor. Ama Armağan'ımı hala vermediler. Önceleri her pazartesi görebiliyorduk ama şimdi hiç göstermiyorlar" diye ağladı. Baba Kenan Önder, "Çocuğu 2 haftadır göremiyoruz görüşleri de yasakladılar. Görüşme için yeniden dava açtık o davada 29 Ağustos tarihinde" diye konuştu.