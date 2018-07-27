Balıkları çiğ servis etmemek için aslında birçok sebebiniz var. Çiğ balığın zararları nelerdir öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Balıkları çiğ servis etmek yerine pişirmek için birkaç nedeni vardır. En önemlisi, pişirme hastalığa neden olabilecek bakteri ve parazitleri öldürür. Yine de, bazı insanlar çiğ balıkların dokusunu ve tadını tercih eder. Özellikle Japonya'da suşi ve sashimi gibi yemekler popülerdir. Ancak çiğ balık yemek ne kadar güvenli?Şimdi sizler için çiğ balık yemenin zararları nelerdir yazımızda paylaşıyoruz..