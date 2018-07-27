Balıkları çiğ servis etmemek için aslında birçok sebebiniz var. Çiğ balığın zararları nelerdir öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Balıkları çiğ servis etmek yerine pişirmek için birkaç nedeni vardır. En önemlisi, pişirme hastalığa neden olabilecek bakteri ve parazitleri öldürür. Yine de, bazı insanlar çiğ balıkların dokusunu ve tadını tercih eder. Özellikle Japonya'da suşi ve sashimi gibi yemekler popülerdir. Ancak çiğ balık yemek ne kadar güvenli?Şimdi sizler için çiğ balık yemenin zararları nelerdir yazımızda paylaşıyoruz..
Çiğ balık tüketmenin zararları nelerdir?
Çiğ balık tüketiminin zararlarını biliyor muydunuz? birçok hastalığa neden olduğunu söyleyen doktorlar, balıkları çiğ servis etmemek gerektiğini söylüyor. Çiğ balık yemenin zararları arasında kimsenin bilmediği ciddi bir hastalık var. Çiğ balığın neden olduğu parazit enfeksiyonları genelde kimse bilmez ancak parazit enfeksiyonları ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden çiğ balık yiyip hasta olmak istemiyorsanız; çiğ balık yemenin zararları nelerdir, çiğ balık tüketmenin neden olduğu problemler, çiğ balıkların zararlı miktarda bulaşıcı madde içerebilir olması, çiğ balık tüketince B12 vitamini eksiliği görülmesi gibi konuları bilmeniz gerekiyor. İşte size çiğ balık yemenin zararları hakkında tüm merak ettiklerinizi çiğ balık tükettiği için hastanelik olan kişilerin örnekleriyle detaylandırarak anlatıyoruz...
Etiketler: çiğ balık , B12 vitamini , çiğ balığın zararları , zehirlenme , kanser , Japonya
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