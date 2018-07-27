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  1. Çiğ balık tüketmenin zararları nelerdir?

ler bakın hangi hastalıklara neden oluyor!

Diyabet ile demans hastalıkları arasında bağ olduğuna işaret eden araştırmaları bir adım ileriye götüren bilim adamları, lerin de risk yarattığını açıkladı.


BİLİM İNSANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA...
ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 18:40
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