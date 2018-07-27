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Türkiye'nin hane haritası açıklandı! Türkiye'nin en kalabalık hanesi nerede?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi bilgilerine göre, Türkiye'de en kalabalık haneler, 4-7 kişi sayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor.

Türkiyenin hane haritası açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2017 tarihli verilerine göre, Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,45 olarak tespit edildi.

Yıllara göre düşüş yaşayan hane halkı büyüklüğü 2011 yılında 3,76, 2012 yılında 3,69, 2013 yılında 3,63, 2014 yılında 3,57, 2015 yılında 3,52, 2016'da 3,48 iken 2017 yılında yine düşüş yaşayarak 3,45'e geriledi.

EN KALABALIK HANELER DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA
​İllere göre ortalama hane halkı büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık ortalama hane halkları bu bölgelerdeki illerde yaşıyor. Verilere göre ilk sırayı 6,43 ile Şırnak alırken, Şırnak'ı 5,69 ile Hakkari, 5,67 ile Şanlıurfa takip etti. Çanakkale 2,65, Tunceli ve Eskişehir 2,73 oranlarıyla ise son sıralarda yer aldı.
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 14:59
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