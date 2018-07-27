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ürünlerine dikkat! yedi elinden oldu!

'de bir adam ürünü tükettiği için bir çeşit deri hastalığına yakalandı ve et yiyen bakteriler nedeniyle elinden oldu!

Deniz ürünlerine dikkat! Çiğ yedi elinden oldu!

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, talihsiz adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı.

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 14:23
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