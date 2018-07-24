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'den 'a uyarısı! Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Genel Müdürlüğü, na ilişkin son tahminleri yayınladı. için uyarılarında bulunan MGM, 24 Temmuz Salı günü saat 18.00'a kadar şiddetli yağışın süreceğini açıkladı.

Meteorolojiden İstanbula son dakika uyarısı

gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Saat 02.00 sularında başlayan yağış sabah saatlerine doğru etkisini giderek arttırdı. Genel Müdürlüğü ise İstanbul'a ilişkin uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yağışın İstanbul'u ne zamana kadar etkileyeceği açıklandı. Sel ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saat 18.00'a kadar yağışın şiddetli bir biçimde devam edeceğini belirtti. Meteoroloji, yurdun diğer bölgelerine ilişkin tahminlerde de bulunurken Karadeniz Bölgesi'nin güneşli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere ulaşacağını açıkladı.

İşte 5 günlük tahmini:




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  • 24 Temmuz 2018, Salı 07:45
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