İstanbul gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Saat 02.00 sularında başlayan yağış sabah saatlerine doğru etkisini giderek arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'a ilişkin son dakika uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yağışın İstanbul'u ne zamana kadar etkileyeceği açıklandı. Sel ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saat 18.00'a kadar yağışın şiddetli bir biçimde devam edeceğini belirtti. Meteoroloji, yurdun diğer bölgelerine ilişkin tahminlerde de bulunurken Karadeniz Bölgesi'nin güneşli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere ulaşacağını açıkladı.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini:













