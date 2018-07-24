Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı tıra çarptı.
Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı tıra çarptı.
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