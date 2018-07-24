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'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Gümüşhacıköy mevkinde seyir halindeki yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen sonrası biri ağır 23 kişi yaralandı.

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı tıra çarptı.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 07:31
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