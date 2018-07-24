İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.



Cumartesi gününe kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava, özellikle yurdun batı kesimlerini etkisi altına almış durumda.

Trakya'da Tekirdağ üzerinde başlayan dolu yağışı, önce İstanbul'un batı yakasını, ardından Anadolu yakasını etkisi altına aldı.

DAKİKADA 34 ŞİMŞEK

İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise izleyenleri adeta büyüledi.





METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-00.30 TSİ) İstanbul genelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SİLİVRİ'DE CADDELERİ SU BASTI

Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.