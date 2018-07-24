Cumartesi gününe kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava, özellikle yurdun batı kesimlerini etkisi altına almış durumda.

Trakya'da Tekirdağ üzerinde başlayan dolu yağışı, önce İstanbul'un batı yakasını, ardından Anadolu yakasını etkisi altına aldı.

DAKİKADA 34 ŞİMŞEK

İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.