Yol Durumu
  1. Beşiktaş'ta ilginç kaza

'da dakikada 34 şimşek çaktı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, semalarında "şimşek gösterisi" yaşanmasına neden oldu.

İstanbulda şimşekli gece

Cumartesi gününe kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava, özellikle yurdun batı kesimlerini etkisi altına almış durumda.

Trakya'da Tekirdağ üzerinde başlayan dolu yağışı, önce 'un batı yakasını, ardından Anadolu yakasını etkisi altına aldı.

DAKİKADA 34 ŞİMŞEK

İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.

Etiketler: ,
  • 24 Temmuz 2018, Salı 07:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR