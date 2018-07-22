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doktora tehdit

doktora saldıran adam, güvenlikler tarafından yakalandı.

Kadın doktora tehdit
Kadın doktor şiddete uğradı. Olay önceki gece 'daki Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. doktor, çocuğu muayene ettiği sırada bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip odaya daldı. Doktor, hastasının muayenesi bittikten sonra ilgileceğini açıkladı. Ancak adam kadın doktora tehditler yağdırdı. Sonra da "Kafasına sıkacaksın bunların" diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla saldırganı yakaladı. Tehditlere devam eden saldırgan ise "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı...
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