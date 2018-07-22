Kadın doktor şiddete uğradı. Olay önceki gece İstanbul'daki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Kadın doktor, çocuğu muayene ettiği sırada bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip odaya daldı. Doktor, hastasının muayenesi bittikten sonra ilgileceğini açıkladı. Ancak adam kadın doktora tehditler yağdırdı. Sonra da "Kafasına sıkacaksın bunların" diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla saldırganı yakaladı. Tehditlere devam eden saldırgan ise "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı...
Kadın doktora tehdit
Kadın doktora saldıran adam, güvenlikler tarafından yakalandı.
Etiketler: vakıf üniversitesi , kadın , İstanbul
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.