

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ), kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla düzenleniyor. 2018-KPSS, bugün sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. ÖSYM resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, sınava gelirken ise yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği de hatırlatıldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumları ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM, adayların sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek uyarıda bulundu. ÖSYM'nin kılavuzuna göre,

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10:15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14:45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10:15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14:45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10:15

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10:15, 75 dakika

DGS SINAVI YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS), sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavın dün gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.