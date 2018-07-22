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2018 bugün yapılacak. 1 milyon 675 bin aday'ın büyük heyecanı!

Nefesler tutuldu! ı () ve ile oturumları bugün yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 675 bin aday bugün heyecanla beklediği o sınava girecek. Sınav sonuçları ise ’ta açıklanacak.

2018 KPSS bugün yapılacak. 1 milyon 675 bin adayın büyük heyecanı!
tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (), kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla düzenleniyor. 2018-KPSS, bugün sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. ÖSYM resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, sınava gelirken ise yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği de hatırlatıldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS ve oturumu saat 10.15'te, oturumları ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.


SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

ÖSYM, adayların sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek uyarıda bulundu. ÖSYM'nin kılavuzuna göre,

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 2018, Saat: 10:15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14:45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 2018, Saat: 10:15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14:45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10:15

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10:15, 75 dakika

DGS SINAVI YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS), sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavın dün gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 09:29
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