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  1. Mersin'de göçmen teknesi faciası

operasyonuna suçüstü

'ın serbest bırakılmasını istediği 'un tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından 4,76 seviyesinden 4,84'e yükseldi.

Dolar operasyonuna suçüstü

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan uyruklu papaz 'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.

TRUMP'IN İSTEĞİ

​ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği zirvede rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasını istemişti.

12 EKİM'DE KARAR

Bir sonraki duruşmanın 12 Ekim'de yapılacağı öğrenildi.

DOLAR YÜKSELDİ

Tutukluluğun devam edeceği yönde karar verilmesinin ardından 4,76 seviyesinden işlem gören , 4,84'e kadar yükseldi.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 15:21
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