Dolar operasyonuna suçüstü

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.
TRUMP'IN İSTEĞİ
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği zirvede rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasını istemişti.
12 EKİM'DE KARAR
Bir sonraki duruşmanın 12 Ekim'de yapılacağı öğrenildi.
DOLAR YÜKSELDİ
Tutukluluğun devam edeceği yönde karar verilmesinin ardından 4,76 seviyesinden işlem gören dolar, 4,84'e kadar yükseldi.
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