Cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandı.
Hatta 2 oda ve bir salon evini satanlar bile var.
İLANLAR ARTIŞTA
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilanlar artış gösterdi.
Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.
Hatta 2 oda ve bir salon evini satanlar bile var.
İLANLAR ARTIŞTA
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilanlar artış gösterdi.
Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.
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