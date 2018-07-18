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  1. Dolar operasyonuna suçüstü

'' piyasasını canlandırdı

 haberlerinin ardından  piyasası canlandı.Askerlik bedelini ödemek için para toplama telaşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarıyor.

İkinci el piyasasına Bedelli piyangosu!
Cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandı.

Hatta 2 oda ve bir salon evini satanlar bile var.

İLANLAR ARTIŞTA

haberlerinin ardından 'nin önde gelen satış sitelerindeki ilanlar artış gösterdi.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 15:24
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