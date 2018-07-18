KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin kurtarıldığı, 25 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

19 MÜLTECİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, yaklaşık 150 mülteciyi taşıyan bir tekne, Yeni Erenköy Sahili açıklarında battı. Olaya, Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri müdahale etti. Teknenin batması sonucu 19 kişi öldü, 103 kişi kurtarıldı.

KAYIP 25 KİŞİ ARANIYOR

Yetkililer, kayıp olduğu tahmin edilen 25 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Batan tekneden kurtarılan mülteciler Türkiye'ye gönderildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA TİCARİ GEMİLER DE KATILDI

Teknede toplam kaç mülteci olduğu konusunda farklı bilgiler geliyor. KKTC Ulaştırma Bakan Tolga Atakan, kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek, "Kayıp olarak aradığımız kişi sayısı 30 civarında. Teknede toplam kaç kişi var onu tam olarak bilemiyoruz, kurtarılan mültecilerden birinin durumu ağır" dedi. Mülteci teknesinin dün akşam saatlerinde radarlarda tespit edildiği ve bu sabaha karşı battığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra, bölgedeki ticari gemiler de katıldı. Uzmanlar, Akdeniz sularının rüzgarsız ve dalgasız olduğuna dikkat çekerek, geminin batmasının şaibeli olduğuna dikkat çekiyor ve gemi personeli tarafından batırılmış olmak ihtimalini dile getiriyor.

İşte faciadan görüntüler:









