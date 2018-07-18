Rahip Brunson davasında karar çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İlk çıktığı duruşmada tutuklu sanık Brunson hakkındaki iddiaları kabul etmemişti. Tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden Levent Alkan, sanık Brunson'un PKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar yapıldığını, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Mahkeme, Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Brunson'un bir sonraki duruşması 12 Ekim 2018 tarihine ertelendi.