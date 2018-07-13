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ulan uber’

‘Uber ulan uber’
Lüks minibüsün şoförü, taksicilere kurşun yağdırdı. Olay 30 Haziran gecesi İstanbul Karaköy'de yaşandı. İddiaya göre, durakta sırasını bekleyen taksi şoförünün yanına yaklaşan araçtan üç el ateş açıldı. Minibüs sürücüsü hızla kaçtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü ise polisi aradı. Araçtan inip küfür eden kişinin peşinden gittiğini belirten Kaplan, "Saldırgan kaçarken ' oğlum Uber göstereceğiz size' dedi" diye konuştu.

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