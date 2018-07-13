Lüks minibüsün şoförü, taksicilere kurşun yağdırdı. Olay 30 Haziran gecesi İstanbul Karaköy'de yaşandı. İddiaya göre, durakta sırasını bekleyen taksi şoförünün yanına yaklaşan araçtan üç el ateş açıldı. Minibüs sürücüsü hızla kaçtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü ise polisi aradı. Araçtan inip küfür eden kişinin peşinden gittiğini belirten Kaplan, "Saldırgan kaçarken 'Uber oğlum Uber göstereceğiz size' dedi" diye konuştu.
‘Uber ulan uber’
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.