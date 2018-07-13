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Bir günlük masrafı 23 bin sterlin

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Sussex Düşesi , saray hayatının ilk döneminde bir tür rekora imza attı.

Prens Harry ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran Markle, eşiyle birlikte İrlanda'ya yaptığı ziyaret için sadece 24 saat içinde 23 bin sterlin harcadı. Peki bu nasıl oldu?

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 02:19
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