Prens Harry ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran Markle, eşiyle birlikte İrlanda'ya yaptığı ziyaret için sadece 24 saat içinde 23 bin sterlin harcadı. Peki bu nasıl oldu?
Bir günlük masrafı 23 bin sterlin
İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, saray hayatının ilk döneminde bir tür rekora imza attı.
Etiketler: Prens Harry , Meghan Markle
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