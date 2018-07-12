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pozu vermek isteyen köpek balığı saldırısına uğradı

paylaşımlarıyla adını duyuran model ve blog yazarı , poz verirken ölümün kıyısından döndü. 19 yaşındaki Zaturtskie, Bahamalar'da kamera karşısına geçtiği bir çekim sırasında köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.

Köpek balıklarıyla yüzmek ve bu sırada çekilen pozlarını Instagram'da paylaşmak isteyen Katarina Zarutskie, kendini zümrüt yeşili sulara bıraktı.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 21:57
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