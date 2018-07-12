Köpek balıklarıyla yüzmek ve bu sırada çekilen pozlarını Instagram'da paylaşmak isteyen Katarina Zarutskie, kendini zümrüt yeşili sulara bıraktı.
Instagram pozu vermek isteyen Katarina Zatutskie köpek balığı saldırısına uğradı
Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran model ve blog yazarı Katarina Zatutskie, poz verirken ölümün kıyısından döndü. 19 yaşındaki Zaturtskie, Bahamalar'da kamera karşısına geçtiği bir çekim sırasında köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.
Etiketler: Instagram , Katarina Zatutskie
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