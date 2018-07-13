Kansızlık kalbi çarpar

Kalpte çarpıntı, kalbimizin bize yolladığı sinyallerin başında geliyor. Ancak çarpıntı, sadece kalp hastalıklarına işaret etmiyor. Başka hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, çarpıntının tüm vücuttaki sorunlar için bir belirti olabileceğine dikkat çekiyor. Karabulut, çarpıntıyla kendini gösteren hastalıklarla ilgili bilgiler veriyor:
KANSIZLIK: Kansızlıkta kalp, vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için daha çok çalışıyor. Bu tablo da kendini çarpıntıyla belli ediyor. GUATR: Boyunda bulunan tiroit bezinin hızlı çalışması, vücudun metabolizmasını hızlandırıyor. Bu tablo, sıklıkla kendini çarpıntıyla gösteriyor. Sebebi bulunamayan çarpıntı şikayetlerinde mutlaka tiroit hormonlarına bakılması gerekiyor.
UYKU BOZUKLUKLARI: Düzenli uyku uyumayan kişilerde kandaki stres hormonlarının seviyesi artıyor. Buna bağlı olarak kalp hızı daha yüksek seyrediyor.
SİGARA VE ALKOL: Tütün ürünleri ve aşırı alkol tüketimi, vücudun metabolizmasını etkiliyor. Bu durum çarpıntı ataklarına yol açıyor.
KAYGI BOZUKLUĞU: Vücutta oluşan her türlü fiziksel ve duygusal stres, çarpıntıyı tetikliyor. Bunun yanında kaygı bozukluğu, evham ve depresyon da çarpıntıya yol açabiliyor.
HORMONAL DEĞİŞİMLER: Kadınlarda oluşan hormonal değişimler, kendini çarpıntı olarak gösterebiliyor. Özellikle menopoza geçiş sürecinde çarpıntı atakları sık gözleniyor. Hamilelik sürecinde de kalp atım hızı yükseliyor.
KAHVE VE ÇAY: Kafeinli enerji içecekleri, kahve ve aşırı demli çay, çarpıntıya yol açıyor. Yeşil çay ise tam tersine çarpıntıyı azaltıyor.
GIDA TAKVİYELERİ: Özellikle vücut geliştirme için kullanılan bitkisel gıda takviyelerinin çoğunda vücudu tetikleyecek maddeler bulunuyor ve bu durum çarpıntıya yol açabiliyor.
AŞIRI SPOR: Hazır olamayan bir vücudun yoğun spor yapması çarpıntıya neden oluyor. Zaman zaman bu durum ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor. Bu neden- le sıfır- dan spora başlayacak kişilerin ilk ay ısınma şeklinde spor yapmaları gerekiyor.
ALERJİ: Besin alerjileri sık görülen çarpıntı sebeplerinden biri oluyor. Ağır yemek sonrasında hazımsızlığa bağlı çarpıntı atakları da sık görülüyor.
TANSİYON: Yüksek tansiyon, KOAH gibi kronik hastalıklar, romatizmal hastalıklar ve kanser türleri de vücutta iltihabi reaksiyon oluşturarak çarpıntıya yol açabiliyor.
BÖBREK HASTALIKLARI: Böbrek üstü bezlerinden aşırı salınan hormonlar, çarpıntı ve tansiyon yüksekliğiyle sinyal veriyor.
İLAÇLAR: İlaç kullanımı, çarpıntıya yol açabiliyor. Özellikle grip, astım, guatr, antibiyotikler ve depresyon ilaçları ciddi çarpıntı atakları yapabiliyor.
SUSUZLUK: Vücuttaki su ve tuz miktarının az olması, çarpıntıyı tetikleyebiliyor. Bu duruma sıklıkla halsizlik ve tansiyon düşüklüğü de etki ediyor.
KANSIZLIK: Kansızlıkta kalp, vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için daha çok çalışıyor. Bu tablo da kendini çarpıntıyla belli ediyor. GUATR: Boyunda bulunan tiroit bezinin hızlı çalışması, vücudun metabolizmasını hızlandırıyor. Bu tablo, sıklıkla kendini çarpıntıyla gösteriyor. Sebebi bulunamayan çarpıntı şikayetlerinde mutlaka tiroit hormonlarına bakılması gerekiyor.
UYKU BOZUKLUKLARI: Düzenli uyku uyumayan kişilerde kandaki stres hormonlarının seviyesi artıyor. Buna bağlı olarak kalp hızı daha yüksek seyrediyor.
SİGARA VE ALKOL: Tütün ürünleri ve aşırı alkol tüketimi, vücudun metabolizmasını etkiliyor. Bu durum çarpıntı ataklarına yol açıyor.
KAYGI BOZUKLUĞU: Vücutta oluşan her türlü fiziksel ve duygusal stres, çarpıntıyı tetikliyor. Bunun yanında kaygı bozukluğu, evham ve depresyon da çarpıntıya yol açabiliyor.
HORMONAL DEĞİŞİMLER: Kadınlarda oluşan hormonal değişimler, kendini çarpıntı olarak gösterebiliyor. Özellikle menopoza geçiş sürecinde çarpıntı atakları sık gözleniyor. Hamilelik sürecinde de kalp atım hızı yükseliyor.
KAHVE VE ÇAY: Kafeinli enerji içecekleri, kahve ve aşırı demli çay, çarpıntıya yol açıyor. Yeşil çay ise tam tersine çarpıntıyı azaltıyor.
GIDA TAKVİYELERİ: Özellikle vücut geliştirme için kullanılan bitkisel gıda takviyelerinin çoğunda vücudu tetikleyecek maddeler bulunuyor ve bu durum çarpıntıya yol açabiliyor.
AŞIRI SPOR: Hazır olamayan bir vücudun yoğun spor yapması çarpıntıya neden oluyor. Zaman zaman bu durum ciddi ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor. Bu neden- le sıfır- dan spora başlayacak kişilerin ilk ay ısınma şeklinde spor yapmaları gerekiyor.
ALERJİ: Besin alerjileri sık görülen çarpıntı sebeplerinden biri oluyor. Ağır yemek sonrasında hazımsızlığa bağlı çarpıntı atakları da sık görülüyor.
TANSİYON: Yüksek tansiyon, KOAH gibi kronik hastalıklar, romatizmal hastalıklar ve kanser türleri de vücutta iltihabi reaksiyon oluşturarak çarpıntıya yol açabiliyor.
BÖBREK HASTALIKLARI: Böbrek üstü bezlerinden aşırı salınan hormonlar, çarpıntı ve tansiyon yüksekliğiyle sinyal veriyor.
İLAÇLAR: İlaç kullanımı, çarpıntıya yol açabiliyor. Özellikle grip, astım, guatr, antibiyotikler ve depresyon ilaçları ciddi çarpıntı atakları yapabiliyor.
SUSUZLUK: Vücuttaki su ve tuz miktarının az olması, çarpıntıyı tetikleyebiliyor. Bu duruma sıklıkla halsizlik ve tansiyon düşüklüğü de etki ediyor.
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