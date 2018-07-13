İşte Eroğlu!

Dünya şampiyonu Milli Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni üstün başarı ile bitirdi. Eroğlu, "Biz engelliler sokağa çıktığımız, spor salonlarına gittiğimiz, eksikleri gösterip bunların yapılması gerektiğini talep ettiğimiz sürece eminim engelliler konusunda Avrupa'daki bütün ülkeleri geçerek en duyarlı, en gelişmiş ülke olacağız. Engelliler bir an önce evlerinden çıksın, spora başlasın. Benim tavsiyem yüzmeye başlasınlar" dedi.
ÜNİVERSİTEYİ BAŞARIYLA BİTİRDİ
ÜNİVERSİTEYİ BAŞARIYLA BİTİRDİ
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