I like İstanbul

FORBES'a göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115'inci zengini olan Dilip Shanghvi'nin, 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı bir haftalık İstanbul tatili için şirket çalışanlarından ilk grup Türkiye'ye geldi. Gruplar halinde İstanbul'a gelen Hintli çalışanlar, otellerine yerleştikten sonra soluğu Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu Tarihi Yarımada'da aldı. Rehberler aracılığıyla Tarihi Yarımada'yı gezen Hintli çalışanların mutlu oldukları görüldü. Tarihi Yarımada hakkında bilgi alan turistler, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. İstanbul'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Hintli firma çalışanı, "İstanbul inanılmaz bir şehir. Yemekleri, havası ve insanları inanılmaz. Tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz. Yarın boğaz turu yapacağız. Dün Taksim'e gittik. Ufak bir problem yaşadık ancak insanlar bize çok yardımcı oldular. Güzel bir tatil geçiriyoruz" dedi. Tatil kapsamında 3 bin 500 çalışanının gruplar halinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Gösterdikleri performans sonucunda tatil ödülü kazanan çalışanlar için İstanbul'da bulunan bir otelde de ödül töreni düzenleneceği öğrenildi.
Dilip Shanghvi, çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Dilip Shanghvi, çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
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