I like İstanbul

göre 12 milyardolarlık servetiyledünyanın 115'incizengini olan DilipShanghvi'nin, 10milyon dolarlık bütçeayırdığı bir haftalıkİstanbul tatili içinşirket çalışanlarındanilk grup Türkiye'yegeldi. Gruplar halindeİstanbul'a gelen Hintliçalışanlar, otellerineyerleştikten sonrasoluğu SultanahmetCamii, Ayasofya Müzesi,Topkapı Sarayı veYerebatan Sarnıcı'nınbulunduğu TarihiYarımada'da aldı.Rehberler aracılığıylaTarihi Yarımada'yıgezen Hintliçalışanların mutluoldukları görüldü.Tarihi Yarımadahakkında bilgialan turistler, alışverişyapmayı da ihmaletmedi. İstanbul'daolmaktan büyük birmutluluk duyduğunubelirten Hintli firmaçalışanı, "İstanbulinanılmaz bir şehir.Yemekleri, havası veinsanları inanılmaz.Tarihi yerleri gezmeyedevam ediyoruz. Yarınboğaz turu yapacağız.Dün Taksim'e gittik.Ufak bir problem yaşadıkancak insanlar bize çokyardımcı oldular. Güzelbir tatil geçiriyoruz" dedi.Tatil kapsamında 3 bin500 çalışanının gruplarhalinde İstanbul'ageleceği öğrenildi.Gösterdikleri performanssonucunda tatil ödülükazanan çalışanlar içinİstanbul'da bulunan birotelde de ödül törenidüzenleneceği öğrenildi.Dilip Shanghvi, çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi.