Hava sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak güneş çarpması şikayetleri artıyor. Özellikle yaşlılar, kalp ve şeker hastaları güneş çarpmasından en çok zarar gören risk grubunu oluşturuyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, güneş çarpmasına karşı uyarıyor. Mocan'ın açıklamalarına göre, güneş çarpması hızlı nefes alıp verme, nabızda artış, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler gösteriyor. Aşırı sıcak havalar, yoğun su ve tuz kaybına bağlı olarak algı bozukluğuna yol açan 'deliryum' hastalığına da davetiye çıkartıyor. Deliryum, ihmal edilirse ölüme kadar götürebiliyor. Güneş çarpması tedavisinde hastaya solunum desteği sağlanıyor. Vücut soğutuluyor. Sıvı takviyesi yapılıyor. Nöbet geçiren hastalarda ise ilaç tedavisi uygulanıyor. Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler ise şöyle sıralanıyor: Vücut ısısını arttırmayacak açık renkli kıyafetler giyin. 11.00- 15.00 saatleri arasında güneş altında kalmayın. Şapkasız dışarı çıkmayın. Bol su tüketin. Vücutta su kaybına yol açan alkolden uzak durun.
Güneşe dikkat!
Güneş çarpması, baş dönmesi, algı bozukluğu ve mide bulantısı gibi belirtiler gösteriyor. Geç teşhis ise hayatı tehdit ediyor
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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