Güç kirazda

Lezzetiyle büyüleyen kiraz, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde aşkın ömrünü uzatıyor. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından zengin olan kiraz, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten kiraz, kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar kirazın faydalarını şöyle özetliyor:
Alzheimer riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanserle mücadele eder.
İshali keser.
Kan şekerini düzenler.
Gut hastalığına iyi gelir.
Kabızlığı önler.
Alzheimer riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanserle mücadele eder.
İshali keser.
Kan şekerini düzenler.
Gut hastalığına iyi gelir.
Kabızlığı önler.
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