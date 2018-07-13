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Güç da

Vitamin deposu , cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Aşkın ömrünü uzatıyor

Güç kirazda
Lezzetiyle büyüleyen kiraz, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde aşkın ömrünü uzatıyor. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından zengin olan , kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten kiraz, kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar kirazın faydalarını şöyle özetliyor:

​Alzheimer riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanserle mücadele eder.
İshali keser.
Kan şekerini düzenler.
Gut hastalığına iyi gelir.
Kabızlığı önler.
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