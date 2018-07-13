İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin saldırısına uğradığını belirten oyuncu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz'ın şikayeti üzerine dava açıldı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahsar Algül katıldı. Duruşmada Yılmaz ve eşine saldırmadığını belirterek "Ben Deniz Vural'ın aile dostuyum. Onların arasına girip temas etmemelerini sağlamaya çalıştım" dedi. Duruşmaya gelmeyen ve olay sonrası ifade veren Deniz Vural, "Herkese küfür ediyordu, ben de ikaz etmek istedim" diye kendini savunmuştu. Savcı üç sanığın da "Tehdit", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 6'şar aya kadar hapsini istedi. Hakim, sanık Erdal Gökçe ve başka suçtan tutuklu olan Deniz Vural'ın ifadesi için duruşmayı erteledi.
Dayak davası
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ı darp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın 5’er yıl hapsi istendi.
Etiketler: Hakan Yılmaz , Elif Yılmaz , Asliye Ceza Mahkemesi , İstanbul
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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