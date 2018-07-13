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Dayak davası

Oyuncu ve eşi ’ı darp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın 5’er yıl hapsi istendi.

Dayak davası
İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin saldırısına uğradığını belirten oyuncu ile eşi 'ın şikayeti üzerine dava açıldı. 50. 'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahsar Algül katıldı. Duruşmada Yılmaz ve eşine saldırmadığını belirterek "Ben Deniz Vural'ın aile dostuyum. Onların arasına girip temas etmemelerini sağlamaya çalıştım" dedi. Duruşmaya gelmeyen ve olay sonrası ifade veren Deniz Vural, "Herkese küfür ediyordu, ben de ikaz etmek istedim" diye kendini savunmuştu. Savcı üç sanığın da "Tehdit", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 6'şar aya kadar hapsini istedi. Hakim, sanık Erdal Gökçe ve başka suçtan tutuklu olan Deniz Vural'ın ifadesi için duruşmayı erteledi.
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