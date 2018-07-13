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Bisikletle hacca

Bisikletle hacca
Makedonya'da yaşayan Senad İdrizi (31) ve Amir Aslani (31), hacca gitmek için pedal çevirdi. topraklara gitmek üzere bisikletle yola çıkan 2 arkadaş, 'ye geldi. Yolculuklarının 18. gününde 'ya ulaşan 2 arkadaş, Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti. İkili, 40 gün sonra kutsal topraklara ulaşacaklarını söyledi.
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