Bir dizi isyan

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Anne" isimli dizide rol alan çocuk oyuncunun babasından izinsiz şekilde oynatıldığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Mehmet Atılgan eşi Meltem Atılgan'la arasında geçimsizlik yaşanıyordu. Çift, geçtiğimiz yıllarda ayrı yaşamaya başladı. Anne Atılgan, çocuğunu özel bir oyunculuk ajansına yazdırdı. 7 yaşındaki A. Atılgan, "Anne" isimli dizide oyunculuk yapmaya başladı. Birkaç bölümde ufak roller alan A., diziyi takip eden babası tarafından fark edildi. Boşanmak üzere olduğu eşini arayarak durumu soran Mehmet Atılgan, ardından savcılığa başvurdu. Eşinin kendisinden habersiz çocuğu üzerinden para kazandığını ileri süren baba, program yetkilileri ve eşinden şikayetçi oldu. Anne Atılgan'ın sözleşmede eşinin yerine imza atarak sahtecilik suçu işlediği belirlendi. Hakkında dava açılan anne, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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