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Sağlığın 'Öz'ü Türk mutfağı

’de yaşayan Dr. , ’ye geldi. durağında Türk mutfağına övgüler dizdi ve ekledi: için Anadolu yemekleri tüketin

Sağlığın Özü Türk mutfağı
Dünyaca ünlü Türk cerrah , dünyayı fethetti. 'de 10 sezondur yayınlanan 'The Dr. Oz Show' adlı programı sayesinde her eve girdi. Dünyanın doktoru olan Öz, 'ye geldi. Gastronomi kenti Gaziantep'te öğle yemeği yedi. Ardından a ilişkin ipuçları verdi. Türk mutfağına övgüler dizen Öz, Anadolu yemeklerinde sıkça kullanılan baharatların sağlığa faydalı olduğunu söyledi ve ekledi: "Anadolu yemeklerinde tarçın, kekik gibi baharatların kullanılması şifa kaynağıdır. Anadolu yemeklerinde kalori düşük, neredeyse sıfır, lezzet ise yüksektir. Bu yemekleri yersek ve buna ilave olarak biraz da hareket edersek sıkıntı olmaz. Zaten Anadolu insanı çalışkandır. İnsanlar gün boyunca hareket ederek çalışırlar. Bunlar sağlıklı yaşamın sırrıdır."


'YI DÜNYAYA TANITACAK
DR. Mehmet Öz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan 'daki Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Eserleri inceleyen Öz, Göbeklitepe'yi ABD başta olmak üzere 100 ülkede yayınlanan 'The Dr. Oz Show' adlı programında tanıtacağını söyledi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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