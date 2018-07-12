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Selman’ı ararken kayıp Yusuf’un cesedi bulundu

’ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşen Selman ve ’i arayan ekipler 10 gün önce hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki ’ın cesedini buldu.

Kayıp Yusuftan acı haber
Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde arazilerini sulamak isteyen 18 yaşındaki dengesini kaybederek sulama kanalına düşmüş, kardeşinin kanala düştüğünü gören ağabey de hiç düşünmeden suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, , UMKE ve 112 acil servisleri sevk edilmişti. Jandarmanın da bölge güvenliği sağladığı arama kurtarma çalışmalarında kanalın suyu kapatıldıktan sonra ağabey Fırat Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

YUSUF'UN CESEDİ 30 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ağabey Fırat Kızılçiçek'i bulduktan sonra Selman Kızılçiçek'i aramaya devam Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 10 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki 'ın cansız bedenini köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında buldu.
Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirirken Yusuf Yılmaz'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 04:24
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