Apple cihazlarında ‘Tayvan’ hatası

Güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, Apple cihazlarında rastlanan çok ilginç bir hatayı ortaya çıkarttı. iOS 11.3 ve daha önceki sürümler yüklü ise 'Tayvan' kelimesini yazmak hatta Tayvan bayrağı emojisini kullanmak bile cihazda çökmeye neden oluyor. Bir süre i çin Wardle için gizemini koruyan bu hatanın nedeni belli oldu.

Teknoloji şirketleri için Çin, dünyanın en büyük pazarlardan bir tanesi. Dolayısıyla Apple gibi pek çok telefon üreticisi, Çin'i kaybetmemek için onların sıkı kurallarına göre kodlarını yazmak zorunda kalıyor. Ülkenin Tayvan'la olan kötü ilişkileri nedeniyle Apple da böyle bir çözüm bulmuş ancak malum kodun dil ve bölge ayarlarından bir şekilde sıyrılmasıyla Çin dışındaki ülkelerde hatalar ortaya çıkmış.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 11.4.1 ile birlikte bu sorun tamamen ortadan kalktı. Eğer benzer bir hatayla karşılaşırsanız cihazın bölge ayarlarını Çin'e getirdikten sonra tekrar kendi bölgenize alırsanız da sorun çözülüyor.