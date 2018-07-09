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Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedellide ilgili heyecanlandıran gelişme! Bedelli askerlikte şartlar ne? 2018 bedelli askerlik

Bedelli askerlik müjdesi bekleyen milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikle ilgili önemli bir açıklama geldi. Mehmet Muş bedelli askerliğin çıkacağı tarihle ilgili ip uçları verdi. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte yaş ne olacak? İşte bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar...

Bedellide ilgili heyecanlandıran gelişme

24 Haziran seçimleri öncesi bedelli askerlik gündem konusu olmuştu. Seçim sonrası ana gündem maddesi olarak belirlenen bedelli askerlik ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Asker adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri ise bedelli askerlik düzenlemesinin Temmuz'a kadar yetişip yetişmeyeceği konusuydu. Bu konuyla ilgili cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 11:53
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