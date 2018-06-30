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ne zaman çıkıyor? Bedelli askerlikte şartlar ne? Bedelli askerlikte yaş ve ücret sınırı ne olacak?

Askerlik çağına gelmiş milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Bedelli askerlikte son açıklamalarla birlikte gözler ekim ayına çevrilirken, gelen yeni haberlerle birlikte başka tarihler de ön plana çıktı. İşte milyonlarca kişinin cevap aradığı; bedelli askerlik ne zaman çıkacak? bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? bedelli askerlikte şartlar ne olacak? bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? bedelli askerlikte ücret ne olacak? gibi soruların yanıtları...

Bedelli askerlik ne zaman çıkıyor? Bedelli askerlikte şartlar ne?

Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gündeme getirilen bedelli askerlik konusunda hazırlıklar tamamlandı.

Millî Savunma Bakanlığının teknik hazırlıkları bitirdiği, alternatifli hazırlanan bedelli uygulaması konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bedelli askerlik konusunda yaş ve ücret için 4 ayrı seçenek hazırlandı.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 10:18
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