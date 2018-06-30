Seçim kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gündeme getirilen bedelli askerlik konusunda hazırlıklar tamamlandı.

Millî Savunma Bakanlığının teknik hazırlıkları bitirdiği, alternatifli hazırlanan bedelli uygulaması konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.

Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bedelli askerlik konusunda yaş ve ücret için 4 ayrı seçenek hazırlandı.