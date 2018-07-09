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'daki tren sında flaş gözaltılar

'da dün akşam saatlerinde meydana gelen tren sının ardından soruşturma süratle başlatılırken, treni kullanan iki makinist Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Tekirdağdaki tren kazasında gözaltılar var

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı'nın talimatıyla tren sının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, 'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 11:57
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