Doktora bunu dedi 6 bin 580 TL ceza ödeyecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti U.S.'yi, toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.