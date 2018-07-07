Dikkat! taklit var

1- Dokunun.Gerçek olanın yumuşak derisini, sahte olanda bulmanız çok zor. Ayrıca sahtesi akrilik kokar.
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30 bin liraya satılan gerçek bir Chanel çanta ile 300 liraya satılan sahtesi arasında ilk görüşte pek bir fark olmayabilir. Ancak dikkatli bakarsanız gerçeğini sahtesinden rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. İşte ipuçları...
1- Dokunun.Gerçek olanın yumuşak derisini, sahte olanda bulmanız çok zor. Ayrıca sahtesi akrilik kokar.
Etiketler: Gerçek Chanel
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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