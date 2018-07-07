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Dikkat! taklit var

30 bin liraya satılan gerçek bir Chanel çanta ile 300 liraya satılan sahtesi arasında ilk görüşte pek bir fark olmayabilir. Ancak dikkatli bakarsanız gerçeğini sahtesinden rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. İşte ipuçları...

Dikkat! taklit var

1- Dokunun.Gerçek olanın yumuşak derisini, sahte olanda bulmanız çok zor. Ayrıca sahtesi akrilik kokar.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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