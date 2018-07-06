En baba acı

AĞRI'DA kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın katil ya da katillerinin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı uygulandı. Bezirhane Köyü'nde bulunan taziye evi ise üçüncü günde de Leyla için gelenlerle doldu taştı. Bölgede yaşayan birçok aşiret reisi de ailenin yanında olduklarını ifade ederek taziyelerde bulundu.
Acısı dinmeyen baba Nihat Aydemir ise TAKVİM'e konuştu. Aydemir şunları söyledi: "Leyla sadece benim, annesinin değil tüm Türkiye'nin içini yaktı. Her sabah erkenden mezarlığa gidiyorum. En çok canımı yakan da kızımı açlığa terk etmeleri oldu. Açlıktan öldürmeleri çok zoruma gitti. Televizyonlarda defalarca 'süt verin, ekmek yemiyor' diye yalvardım. Bunu yapan insan olamaz. İnsanlar arasında borç harç olur ama yine 4 yaşında bir kıza bu yapılmaz. Bizim böyle bir durumumuz da yok. Devletimize güveniyorum. Biran önce bulunacağına inanıyorum. Leyla ve Eylül için tüm Türkiye'nin ayağa kalktı. Şimdi de herkes katili bulmak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun."
Anne Şükran Aydemir, her gün kızının mezarına gidiyor. Gözyaşlarını evladının yattığı toprağa akıtıyor.
FURKAN NEHRİ
Acısı dinmeyen baba Nihat Aydemir ise TAKVİM'e konuştu. Aydemir şunları söyledi: "Leyla sadece benim, annesinin değil tüm Türkiye'nin içini yaktı. Her sabah erkenden mezarlığa gidiyorum. En çok canımı yakan da kızımı açlığa terk etmeleri oldu. Açlıktan öldürmeleri çok zoruma gitti. Televizyonlarda defalarca 'süt verin, ekmek yemiyor' diye yalvardım. Bunu yapan insan olamaz. İnsanlar arasında borç harç olur ama yine 4 yaşında bir kıza bu yapılmaz. Bizim böyle bir durumumuz da yok. Devletimize güveniyorum. Biran önce bulunacağına inanıyorum. Leyla ve Eylül için tüm Türkiye'nin ayağa kalktı. Şimdi de herkes katili bulmak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun."
Anne Şükran Aydemir, her gün kızının mezarına gidiyor. Gözyaşlarını evladının yattığı toprağa akıtıyor.
FURKAN NEHRİ
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