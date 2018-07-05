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de alternatif tedavi yöntemleri neler?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Migrende alternatif tedavi yöntemleri neler?

Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece uykuda nefesi duruyor. Gece gündüz rahat değil. Ne yapalım?

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 08:14
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