MİNİK LEYLA AYDEMİR'İN ÖLÜM NEDENİ NE?

Leyla Aydemir'in ölüm nedeni 7'den 70'e tüm Türkiye'de merak içinde aratılmaya devam ediyor. Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada küçük kızın ölüm nedeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.