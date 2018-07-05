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Leyla Aydemir olayında cevap arayan sorular! Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Küçük Leyla'nın katili kim?

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ağrı'da kaybolan ve geçtiğimiz günlerde ölü bulunan Leyla Aydemir'i konuşuyor. Acı haberle birlikte tüm ülke yasa boğulurken, olayla ilgili sorular da akılları kurcalamaya devam ediyor. Yediden yetmişe herkes Küçük Leyla'nın ölüm nedenini merak ederken, otopsi raporu ile ilgili detaylar Ağrı Valisi tarafından açıklanmıştı. Peki ama Küçük Leyla'yı kim kaçırdı? Leyla Aydemir'in katili kim? Leyla Aydemir nasıl kaçırıldı? Küçük Leyla nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ne? Küçük Leyla'nın otopsi raporunda ne yazıyor? İşte Leyla Aydemir olayıyla ilgili akılları kurcalayan o sorular...

Leyla Aydemir olayında cevap arayan sorular

MİNİK LEYLA AYDEMİR'İN ÖLÜM NEDENİ NE?

Leyla Aydemir'in ölüm nedeni 7'den 70'e tüm Türkiye'de merak içinde aratılmaya devam ediyor. Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada küçük kızın ölüm nedeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 08:26
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