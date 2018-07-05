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Böyle boşanma görülmedi! Eve onları getirdi eşini evden kovdu!

İstanbul'da bir çocukları da bulunan R.S. ile E.S. çiftinin 3 yıllık evliliği, R.S.'nin eve köpek ve papağan getirmesi yüzünden bitti.

Eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür" tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git" deyip eşini evden kovdu.

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 07:59
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