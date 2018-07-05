vücudun belirli bölgesinde oluşan ağrı, yaralanma veya bir hastalığa karşı yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Adeta vücudumuzun bir uyarısı niteliğinde olan bu durum, kimi zaman ortadan kalkıyor. Kimi zaman ise uzunca bir süre devam ediyor. 3 aydan uzun süren ağrılar,olarak tanımlanıyor. Milyonlarca kişiyi etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, kronik ağrıyı azaltmanın yöntemlerini sıralıyor...