Alkollü içkilerde ÖTV'ye yeni düzenleme geldi. Yapılan düzenlemeye göre ÖTV oranı yüzde 15,5 oranında arttırıldı. Yeni alkol fiyatları da bu düzenleme üzerinden belirlendi. Peki ama alkole ne kadar zam geldi? Yeni alkol fiyatları ne oldu? Bira ne kadar oldu? Yeni rakı ne kadar oldu? Viski ne kadar oldu? Votka ne kadar oldu? Şarap ne kadar oldu? İşte yeni alkol fiyatları...

Zam öncesi alkollü içkilerdeki güncel fiyatlar şöyleydi;

YENİ RAKI FİYATLARI

35 lik Yeni Rakı (Küçük) Fiyatı 56,00 TL

50 lik Yeni Rakı Fiyatı 75,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük) Fiyatı 105,00 TL

100 lük Yeni Rakı Fiyatı 143,00 TL

150 lik Yeni Rakı Fiyatı 204,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 62,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 84,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 116,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 152,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı Fiyatı 69,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı Fiyatı 127,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi Fiyatı 75,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi Fiyatı 137,00 TL

TEKİRDAĞ RAKISI FİYATLARI

35 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 58,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 78,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 109,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Fiyatı 151,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 62,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 116,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 75,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 137,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 180,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 74,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 135,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara Fiyatı 168,00 TL

ALTINBAŞ RAKISI FİYATLARI

35 lik Altınbaş Rakı Fiyatı 71,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı Fiyatı 133,00 TL

KULÜP RAKISI FİYATLARI

35 lik Kulüp Rakı Fiyatı 66,00 TL

70 lik Kulüp Rakı Fiyatı 124,50 TL





İZMİR RAKISI FİYATLARI

​35 lik İzmir Rakısı Fiyatı 49,00 TL

50 lik İzmir Rakısı Fiyatı 67,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Fiyatı 92,00 TL

100 lük İzmir Rakısı Fiyatı 129,00 TL

35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 52,00 TL

50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 70,00 TL

70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 94,00 TL

100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 134,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI

35 lik Yekta Rakı Fiyatı 47,00 TL

70 lik Yekta Rakı Fiyatı 90,00 TL

100 lük Yekta Rakı Fiyatı 126,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI

35 lik Tayfa Rakı Fiyatı 43,00 TL

50 lik Tayfa Rakı Fiyatı 61,00 TL

70 lik Tayfa Rakı Fiyatı 84,00 TL

100 lük Tayfa Rakı Fiyatı 119,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI

35 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 45,50 TL

50 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 63,50 TL

70 lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 89,50 TL

100 lük Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 123,90 TL

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 55,50 TL

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 73,90 TL

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 106,90 TL

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 143,90 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 68,00 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 127,00 TL

35 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 60,90 TL

50 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 80,00 TL

70 lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 111,00 TL

100 lük Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 148,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 70,00 TL

50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 129,50 TL

35 lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 69,50 TL

50 lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 125,00 TL

70 lik Efe Organik Rakı Fiyatı 117,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık Fiyatı 265,00 TL

35 lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 107,50 TL

100 lük Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 142,50 TL

35 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 62,50 TL

70 lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 112,50 TL

100 lük Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 149,50 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

35 lik Çilingir Rakı Fiyatı 41,50 TL

70 lik Çilingir Rakı Fiyatı 80,90 TL

100 lük Çilingir Rakı Fiyatı 113,50 TL

35 lik Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 42,90 TL

70 lik Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 82,90 TL

100 lük Çilingir Xtra Rakı Fiyatı 114,90 TL

35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 45,90 TL

70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı Fiyatı 83,90 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

​35 lik Burgaz Rakı Fiyatı 51,50 TL

50 lik Burgaz Rakı Fiyatı 73,00 TL

70 lik Burgaz Rakı Fiyatı 94,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI

35 lik Mercan Rakı Fiyatı 50,00 TL

70 lik Mercan Rakı Fiyatı 93,00 TL

Güncel viski fiyatları şöyle;

JOHNNİE WALKER VİSKİ FİYATLARI

​35 lik Johnnie Walker Red Label Fiyatı 72,00 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label Fiyatı 95,00 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label Fiyatı 130,00 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label Fiyatı 179,00 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label Fiyatı 260,00 TL

35 lik Johnnie Walker Black Label Fiyatı 95,00 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label Fiyatı 135,00 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label Fiyatı 187,50 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label Fiyatı 237,50 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label Fiyatı 351,00 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black Fiyatı 215,00 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label Fiyatı 1.200,00 TL

70 lik Johnnie Walker Platinum Label Fiyatı 415,00 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Fiyatı 275,00 TL

175 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Fiyatı 480,00 TL

70 lik Johnnie Walker Red Rye Finish Fiyatı 135,00 TL

70 lik Johnnie Walker Sons King George V Fiyatı 2.500,00 TL

70 lik Johnnie Walker Green Label Fiyatı 285,00 TL

J&B VİSKİ FİYATLARI

35 lik J&B Fiyatı 71,00 TL

50 lik J&B Fiyatı 94,00 TL

70 lik J&B Fiyatı 128,00 TL

100 lük J&B Fiyatı 177,00 TL

150 lik J&B Fiyatı 257,00 TL

70 lik J&B Urban Honey Fiyatı 132,00 TL

WHİTE HORSE VİSKİ FİYATLARI

​70 lik White Horse Fiyatı 118,00 TL

CHİVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

​20 lik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 70,00 TL

35 lik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 100,00 TL

50 lik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 140,00 TL

70 lik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 190,00 TL

100 lük Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 255,00 TL

175 lik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 420,00 TL

3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıllık) Fiyatı 775,00 TL

50 lik Chivas Regal (18 Yıllık) Fiyatı 220,00 TL

70 lik Chivas Regal (18 Yıllık) Fiyatı 295,00 TL

100 lük Chivas Regal (18 Yıllık) Fiyatı 400,00 TL

100 lük Chivas Regal (25 Yıllık) Fiyatı 1.500,00 TL

70 lik Chivas Regal Extra Fiyatı 215,00 TL

70 lik Chivas Regal Ultis Fiyatı 1.000,00 TL





BALLANTİNES VİSKİ FİYATLARI

​35 lik Ballantines Fiyatı 72,50 TL

50 lik Ballantines Fiyatı 94,00 TL

70 lik Ballantines Fiyatı 130,00 TL

100 lük Ballantines (1 litre) Fiyatı 179,00 TL

150 lik Ballantines Fiyatı 260,00 TL

70 lik Ballantines 12 Yıllık Fiyatı 160,00 TL

70 lik Ballantines 17 Yıllık Fiyatı 265,00 TL

70 lik Ballantines 21 Yıllık Fiyatı 580,00 TL

70 lik Ballantines 30 Yıllık Fiyatı 1.300,00 TL

JACK DANİELS VİSKİ FİYATLARI

​35 lik Jack Daniels Fiyatı 90,00 TL

50 lik Jack Daniels Fiyatı 120,00 TL

70 lik Jack Daniels Fiyatı 175,00 TL

100 lük Jack Daniels Fiyatı 230,00 TL

175 lik Jack Daniels Fiyatı 395,00 TL

300 lük Jack Daniels Fiyatı 650,00 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Honey Fiyatı 90,00 TL

50 lik Jack Daniels Tennessee Honey Fiyatı 172,00 TL

THE GLENLİVET VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Glenlivet (12 Yıllık) Fiyatı 210,00 TL

70 lik The Glenlivet (15 Yıllık) Fiyatı 280,00 TL

70 lik The Glenlivet (18 Yıllık) Fiyatı 360,00 TL

70 lik The Glenlivet Founder's Reserve Fiyatı 195,00 TL

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Aberlour (12 Yıllık) Fiyatı 230,00 TL

70 lik Aberlour (16 Yıllık) Fiyatı 300,00 TL

70 lik Aberlour (18 Yıllık) Fiyatı 400,00 TL

70 lik Aberlour A'bunadh Fiyatı 380,00 TL

JİM BEAM VİSKİ FİYATLARI

20 lik Jim Beam Fiyatı 72,00 TL

37,5 lik Jim Beam Fiyatı 85,00 TL

75 lik Jim Beam Fiyatı 130,00 TL

75 lik Jim Beam Black Fiyatı 140,00 TL

100 lük Jim Beam Fiyatı 185,00 TL

150 lik Jim Beam Fiyatı 255,00 TL

THE MACALLAN SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Macallan Single Malt Fiyatı 245,00 TL

Gentleman Jack Viski Fiyatları

​70 lik Gentleman Fiyatı 175,00 TL

BELL'S VİSKİ FİYATLARI

​50 lik Bell's Fiyatı 73,50 TL

VAT 69 VİSKİ FİYATLARI

70 lik Vat 69 Fiyatı 105,50 TL

BULLEİT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Bulleit Rye Fiyatı 215,00 TL

70 lik Bulleit Bourbon Fiyatı 200,00 TL

LAGAVULİN 16 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Lagavulin 16 Yıllık Single Malt Fiyatı 450,00 TL

TALİSKER SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Talisker Storm Single Malt Fiyatı 360,00 TL

70 lik Talisker Skye Single Malt Fiyatı 335,00 TL

70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt Fiyatı 340,00 TL

OBAN 14 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt Fiyatı 340,00 TL

CAOL ILA 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt Fiyatı 290,00 TL

DALWHİNNİE 15 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt Fiyatı 280,00 TL

THE SİNGLETON OF DUFFTOWN 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt Fiyatı 195,00 TL

THE SİNGLETON OF DUFFTOWN 15 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

70 lik The Singleton Of Dufftown 15 Yıllık Single Malt Fiyatı 275,00 TL

GLENKİNCHİE 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt Fiyatı 260,00 TL

CRAGGANMORE 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Cragganmore 12 Yıllık Single Malt Fiyatı 235,00 TL

CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt Fiyatı 275,00 TL

JOİNT BOURBON VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Joint Bourbon Fiyatı 165,00 TL

ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI

​70 lik Royal Salute (21 Yıllık) Fiyatı 700,00 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

​35 lik Passport Fiyatı 53,50 TL

50 lik Passport Fiyatı 79,50 TL

70 lik Passport Fiyatı 99,50 TL

100 lük Passport Fiyatı 134,00 TL

JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI

​35 lik Jameson İrlanda Fiyatı 77,00 TL

70 lik Jameson İrlanda Fiyatı 145,00 TL

70 lik Jameson İrlanda Black Barrel Fiyatı 192,00 TL

MARTİNİ FİYATI (VERMUT)

75 lik Martini Extra Dry Fiyatı 80,00 TL

75 lik Martini Bianco Fiyatı 75,00 TL

75 lik Martini Rosso Fiyatı 77,50 TL

ÖTV zammı öncesi güncel bira fiyatları ise şöyle;

EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI

​30 luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe Fiyatı 4,75 TL

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe Fiyatı 7,50 TL

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe Fiyatı 7,50 TL

33 lük Efes Pilsen Kutu Fiyatı 6,00 TL

50 lik Efes Pilsen Kutu Fiyatı 7,75 TL

1 litrelik Efes Pilsen Kutu Fiyatı 14,50 TL

50 lik Efes Fıçı Kutu Fiyatı 8,00 TL

50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu Fiyatı 8,50 TL

50 lik Efes Fıçı Depozitosuz Fiyatı 8,00 TL

50 lik Efes 10 Numara Depozitosuz Fiyatı 8,00 TL

50 lik Efes Extra Depozitolu Şişe Fiyatı 9,25 TL

50 lik Efes Extra Kutu Fiyatı 9,50 TL

50 lik Efes Fıçı Depozitosuz Fiyatı 8,00 TL

23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu Fiyatı 6,50 TL

1 litrelik Efes Ekstra Kutu Fiyatı 18,50 TL

50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe Fiyatı 7,00 TL

50 lik Efes Malt Kutu Fiyatı 7,00 TL

25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe Fiyatı 4,25 TL

33 lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,50 TL

33 lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,50 TL

BOMONTİ BİRA FİYATLARI

​50 lik Bomonti Depozitolu Şişe Fiyatı 7,50 TL

50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe Fiyatı 8,50 TL

50 lik Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 9,00 TL

TUBORG BİRA FİYATLARI

​50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe Fiyatı 7,50 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe Fiyatı 8,00 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu Fiyatı 7,75 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,75 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu Fiyatı 6,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe Fiyatı 8,00 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu Fiyatı 8,00 TL

33 lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,00 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu Fiyatı 9,50 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu Fiyatı 6,50 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI

33 lük Miller Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,50 TL

50 lik Miller Depozitosuz Şişe Fiyatı 9,00 TL

50 lik Miller Kutu Fiyatı 9,00 TL

CARLSBERG BİRA FİYATLARI

​50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe Fiyatı 8,00 TL

33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,25 TL

50 lik Carlsberg Kutu Fiyatı 8,25 TL

33 lük Carlsberg Kutu Fiyatı 6,50 TL

BECK'S BİRA FİYATLARI

​50 lik Beck's Kutu Fiyatı 8,25 TL

50 lik Beck's Depozitosuz Şişe Fiyatı 8,25 TL

33 lük Beck's Depozitosuz Şişe Fiyatı 7,25 TL

AMSTERDAM NAVİGATOR BİRA FİYATLARI

​50 lik Amsterdam Navigator Kutu Fiyatı 11,00 TL

50 lik Amsterdam Navigator Depozitosuz Şişe Fiyatı 11,00 TL

CORONA BİRA FİYATLARI

​35,5 lik Corona Extra Şişe Fiyatı 9,25 TL

ERDİNGER BİRA FİYATLARI

​33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe Fiyatı 9,50 TL

DUVEL BİRA FİYATLARI

​33 lük Duvel Depozitosuz Şişe Fiyatı 14,00 TL

MARMARA GOLD BİRA FİYATLARI

1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe Fiyatı 12,50 TL

SKOL BİRA FİYATLARI

​1 litrelik Skol Bira Depozitosuz Pet Şişe Fiyatı 12,50 TL

GROLSCH BİRA FİYATLARI

​45 lik Grolsch Depozitosuz Şişe Fiyatı 13,00 TL

WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI

​33 lük Weihenstephan Depozitosuz Şişe Fiyatı 9,75 TL

33 lük Weihenstephan Vitus Depozitosuz Şişe Fiyatı 11,00 TL

GUİNNESS BİRA FİYATLARI

​44 lük Guinness Kutu Fiyatı 11,00 TL

LEFFE BİRA FİYATLARI

​33 lük Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe Fiyatı 10,25 TL

75 lik Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe Fiyatı 23,00 TL

33 lük Leffe Radieuse Depozitosuz Şişe Fiyatı 12,25 TL

HOEGAARDEN BİRA FİYATLARI

​33 lük Hoegaarden Depozitosuz Şişe Fiyatı 10,00 TL

KRONENBOURG 1664 BLANC BİRA FİYATLARI

​33 lük Kronenbourg 1664 Blanc Depozitosuz Şişe Fiyatı 9,75 TL

ÖTV zammı öncesi güncel şarap fiyatları ise şöyle;

KAVAKLIDERE ŞARAP FİYATLARI

750 ml'lik Kavaklıdere Prestige Narince Fiyatı Beyaz 115,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Pendore Syrah Fiyatı Kırmızı 146,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Fiyatı Kırmızı 115,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Fiyatı Kırmızı 115,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Prestige Boğazkere Fiyatı Kırmızı 115,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Fiyatı Beyaz 70,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Selection Narince Fiyatı Beyaz 65,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Selection Öküzgözü Fiyatı Kırmızı 85,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Selection Boğazkere Fiyatı Kırmızı 85,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Ancyra Narince Fiyatı Beyaz 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Ancyra Blush Fiyatı Roze 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Fiyatı Kırmızı 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Çankaya Fiyatı Beyaz 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Lal Fiyatı Roze 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Yakut Fiyatı Kırmızı 50,00 TL

750 ml'lik Kavaklıdere Angora Fiyatı Beyaz/Kırmızı 38,00 TL

CORVUS ŞARAP FİYATLARI

750 ml'lik Corvus Cruturk Şarap Fiyatı Kırmızı 300,00 TL

750 ml'lik Corvus Corpus Şarap Fiyatı Kırmızı 230,00 TL

750 ml'lik Corvus Blend No.4 Şarap Fiyatı Kırmızı 120,00 TL

750 ml'lik Corvus Malbec Şarap Fiyatı Kırmızı 115,00 TL

750 ml'lik Corvus Cabernet Sauvignon Şarap Fiyatı Kırmızı 110,00 TL

750 ml'lik Corvus Merlot Şarap Fiyatı Kırmızı 105,00 TL

750 ml'lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Şarap Fiyatı Kırmızı 105,00 TL

750 ml'lik Corvus Zeleia (Vasilaki) Şarap Fiyatı Beyaz 72,50 TL

750 ml'lik Corvus Teneia (Çavuş) Şarap Fiyatı Beyaz 62,50 TL

DOLUCA ŞARAP FİYATLARI

750 ml'lik Villa Doluca Şarap Fiyatı Kırmızı 55,00 TL

750 ml'lik Özel KAV Doluca Şarap Fiyatı Beyaz 60,00 TL

750 ml'lik Doluca Safir Şarap Fiyatı Beyaz 55,00 TL

750 ml'lik Doluca Antik Şarap Fiyatı Beyaz 55,00 TL



BUZBAĞ ŞARAP FİYATLARI

​750 ml'lik Buzbağ Şarap Fiyatı Kırmızı 60,00 TL

750 ml'lik Buzbağ Klasik Şarap Fiyatı Kırmızı 55,00 TL

750 ml'lik Buzbağ Şarap Fiyatı Beyaz 38,00 TL

UCUZ ŞARAP FİYATLARI

750 ml'lik Pamukkale Senfoni Şarap Fiyatı 27,00 TL

750 ml'lik Gülor Kırmızı Şarap Fiyatı 27,00 TL

750 ml'lik Sava Şarap Fiyatı 22,00 TL

750 ml'lik Beyzade Şarap Fiyatı 20,00 TL

750 ml'lik Tılsım Şarap Fiyatı 27,00 TL

ALKOL

İçki ya da alkollü içecek, alkol (etanol) içeren bir içecektir. Bira, şarap ve likörler; dünyada yaygın olarak tüketilen içkilerdendir.

Etanol (CH3CH2OH), alkollü içeceklerin etkin katkı maddesidir. Çoğunlukla fermantasyon (bazı maya çeşitlerinin etkisi ile karbonhidratların oksijensiz ortamda alkole dönüşmesi) yöntemi ile elde edilir. Etanol ilaç ya da sakinleştirici olarak da kullanılmakta olup, kullanımı ve satışı pek çok ülkede kanunlarla kontrol altına alınmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Alkol üretmek amacıyla mayanın kültürlendirilmesi işlemine mayalama denir.

%55'ten fazla etanol içeren alkollü içecekler yanıcı sıvılar olarak anılır ve kolay alev alırlar. Flaming Dr. Pepper ya da Fiery Blue Mustang gibi bazı egzotik içkiler farklı tadlarını yanma işlemine borçludurlar.

Kimya biliminde alkol, içinde bir karbon atomuna bağlı bulunan bir hidroksil grubu (-OH) ve devamında diğer karbon atomları ile hidrojenlere bağlı bulunan herhangi bir organik bileşiği ifade eden genel bir terimdir. Propilen glikol ya da şeker alkolü gibi yiyecek ve içeceklerde bulunabilen diğer alkoller, alkollü kapsamına girmezler.

ALKOL MİKTARI

Bir içkideki alkol konsantrasyonu genellikle hacimsel veya kütlesel yüzde ile ifade edilir. Alkol konsantrasyonunu ifade etmek için Standart derece de kullanılabilir. Standart derece yaklaşık olarak alkol yüzdesinin iki katına karşılık gelir (örneğin 80 standard derece ≈ %40 hacimsel alkol). Yaygın damıtma yöntemi ile 192 standart dereceden daha fazla alkol elde edilemez. Çünkü bu sınırın ötesinde etanol su ile azotrop oluşturur.

Pek çok maya, alkolün hacimsel olarak %18'den fazla olduğu ortamda gelişemez. Dolayısıyla, şarap ve bira gibi fermente içkiler için %18, doğal bir sınır değeridir. Çözelti içerisinde %25 alkol oranına kadar gelişebilen maya türleri de geliştirilmiştir. Ancak bu tür mayalar içki üretiminde değil, etanol üretiminde kullanılırlar. Bazı içkiler (Spiritler) fermente edilmiş çözeltinin damıtılması yoluyla üretilirler. Böylece alkol konsantre edilirken bazı yan ürünlerinden arındırılır. Bazı şaraplar, fermentasyon yolu ile ulaşılabileceğinden daha yüksek alkol yüzdesi elde etmek amacıyla, içerisine ilave alkol karıştırılarak zenginleştirilmiş şaraba dönüştürülürler.

İÇKİ ÇEŞİTLERİ

İçkiler, şeker ya da nişasta içeren ürünlerin fermente edilmesi sonucu elde edilen az alkollü içkilerle, az alkollü içkilerin damıtılması yöntemiyle üretilen yüksek alkollü içkilerden oluşurlar. Bazı durumlarda, şarap gibi, az alkollü içkilerin alkol miktarları, damıtma yöntemiyle elde edilen ürünlerin karıştırılması şeklinde yükseltilir. Porto şarabı ya da Sherry, bu tür zenginleştirilmiş şaraplardandır.

Biralar, kısmen kısa (tamamlanmamış) fermentasyon prosesi ve bir iki hafta ile sınırlı kısa bir yaşlandırma işlemi sonucu, %3-8 oranında alkol ve aynı zamanda doğal karbonasyon içerecek şekilde üretilir.

Şaraplar daha uzun (tam) fermentasyon prosesi ve aylar ve hatta yıllarla anılan bir yaşlandırma süreci sonucunda, %7-18 oranında alkol içerecek şekilde üretilir. Köpüklü şarap genellikle, şarabın şişelenmeden önce içerisine az bir miktarda şeker atılması şeklinde yaratılan ikinci fermentasyon işlemi ile elde edilir.

Likörler, aroma nüfuz edilmesi sonucu elde edilen, yüksek şeker katkılı içkilerdir.

Spiritler, genellike %37,5 veya daha fazla oranda alkol içerirler. Spiritlere aroma, damıtma işlemi sırasında değil, damıtma işleminden sonra nüfuz edilir.

İçkilerin isimlerini, çoğunlukla, onların damıtıldığı kaynak maddeler belirler.