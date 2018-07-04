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Çiftlik Bank soruşturmasında Suat Fehmi Emur teslim oldu

Türkiye'de kurduğu ponzi sistemi olan Çiftlik Bank ile yüz binlerce kişiyi yaklaşık 2 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın sağ kolu olan Suat Fehmi Emur, dün savcılığa giderek teslim oldu. Çiftlik Bank sisteminde tepe isimlerden biri olan Emur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik isim teslim oldu

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. Aralarında soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarıda olduğu 6 zanlı Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Bu zanlılardan Osman Naim Kaya, Uruguay'da tutuklandı ve Türkiye iadesi için başvurdu. 20'ye yakın zanlı hakkında ise yakalama kararı var.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 07:38
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