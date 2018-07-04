Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yenigün ile torunu Rüya Çelik sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aile üyelerinin ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri anneanne ve torununu bulmak için çalışma başlattı.
Rüya Çelik kaçırıldı mı? Rüya Çelik'e ne oldu? Rüya Çelik'in annesinin sözleri dehşete düşürdü!
İzmir Tire'de dün sabah saatlerinden beri haber alınamayan Fatma Yenigün ile 1,5 yaşındaki torunu Rüya Çelik'i bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Rüya Çelik'in annesi Derya Çelik, annesinin daha önce de evden kaçtığını ve 22 yıl boyunca kendisinden haber alamadıklarını açıklarken kızı Rüya'nın sağ salim bulunmasını istedi.
Etiketler: Rüya Çelik , Fatma Yenigün , Derya Çelik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.