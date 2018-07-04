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kaçırıldı mı? Rüya Çelik'e ne oldu? Rüya Çelik'in annesinin sözleri dehşete düşürdü!

İzmir Tire'de dün sabah saatlerinden beri haber alınamayan ile 1,5 yaşındaki torunu 'i bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Rüya Çelik'in annesi , annesinin daha önce de evden kaçtığını ve 22 yıl boyunca kendisinden haber alamadıklarını açıklarken kızı Rüya'nın sağ salim bulunmasını istedi.

Rüya Çelikin annesinin sözleri dehşete düşürdü

Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yenigün ile torunu Rüya Çelik sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aile üyelerinin ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri anneanne ve torununu bulmak için çalışma başlattı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 08:59
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