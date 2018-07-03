Türkiye günlerdir aranan Küçük Leyla'nın dün bulunan cansız bedeni sonrası yasa boğulmuştu. Herkes Leyla Aydemir'in nasıl öldüğünü merak ederken beklenen açıklama Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan geldi. Ağrı Valisi Elban Küçük Leyla'nın ölüm nedenini açıkladı. Leyla'nın ölüm olayıyla ilgili otopsi raporunun tamamlandığını söyleyen Elban, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Son dakika: Küçük Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu! Leyla Aydemir neden öldü?
Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir olayıyla ilgili otopsi raporu belli oldu. Herkes Küçük Leyla'nın nasıl öldüğünü merak ediyordu... Küçük Leyla öldürüldü mü? Leyla Aydemir neden öldü? Küçük Leyla'nın otopsi raporunda ne yazıyor? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? İşte Ağrı Valisi Süleyman Elban'nın Küçük Leyla olayına ilişkin açıklamaları...
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