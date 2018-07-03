Türkiye günlerdir aranan Küçük Leyla'nın dün bulunan cansız bedeni sonrası yasa boğulmuştu. Herkes Leyla Aydemir'in nasıl öldüğünü merak ederken beklenen açıklama Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan geldi. Ağrı Valisi Elban Küçük Leyla'nın ölüm nedenini açıkladı. Leyla'nın ölüm olayıyla ilgili otopsi raporunun tamamlandığını söyleyen Elban, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.