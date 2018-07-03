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Son dakika: Küçük Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu! neden öldü?

Türkiye'yi yasa boğan olayıyla ilgili otopsi raporu belli oldu. Herkes Küçük Leyla'nın nasıl öldüğünü merak ediyordu... Küçük Leyla öldürüldü mü? Leyla Aydemir neden öldü? Küçük Leyla'nın otopsi raporunda ne yazıyor? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? İşte Valisi Süleyman Elban'nın Küçük Leyla olayına ilişkin açıklamaları...

Küçük Leylanın ölüm nedeni belli oldu

Türkiye günlerdir aranan Küçük Leyla'nın dün bulunan cansız bedeni sonrası yasa boğulmuştu. Herkes Leyla Aydemir'in nasıl öldüğünü merak ederken beklenen açıklama Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan geldi. Ağrı Valisi Elban Küçük Leyla'nın ölüm nedenini açıkladı. Leyla'nın ölüm olayıyla ilgili otopsi raporunun tamamlandığını söyleyen Elban, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 10:18
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