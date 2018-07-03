Küçük Leyla öldürüldü mü? Leyla Aydemir olayında kahreden detay

Ağrı'da 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir'den (4) dün acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki daha önce arama yapıldığı belirtilen yerde dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.