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Küçük Leyla öldürüldü mü? Leyla Aydemir olayında kahreden detay

Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki küçük Leyla'nın cansız bedeni bulundu. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni dere yatağında yüz üstü yatar şekilde bulundu. Peki Leyla Aydemir öldürüldü mü? Leyla Aydemir neden öldü? Küçük Leyla'nın cansız bedeninde darp izi var mı? Küçük Leyla olayında kahreden detay ne? İşte Leyla Aydemir olayında tüm detaylar...

Leyla Aydemir olayında kahreden detay

Ağrı'da 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir'den (4) dün acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki daha önce arama yapıldığı belirtilen yerde dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

  • 03 Temmuz 2018, Salı 07:20
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