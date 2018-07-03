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Küçük kız çocuğu Eylül Yağlıkara ve 'in ardından 3 çocuk daha kayboldu

Minik Eylül'ün acı haberinin hemen ardından 'da bayramda kaybolan 'in cesedinin bulunması Türkiye'yi kahretti. kayıplara 3 çocuk daha eklendi. 'da su doldurmaya gönderilen 6 yaşındaki Ufuk, Silvan'da hayvan otlatan Yusuf ve Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih'ten haber alınamıyor...



Hatay'ın Hassa ilçesinde, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.
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  • 03 Temmuz 2018, Salı 09:39
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