Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

IŞIN KARACA
Maviş'im..
#leyla Mekanın cennet olsun minik melek.
Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak..
Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez..
Allah'ın adalet tartısı bize bunu öğretti...
Kötülükte öteye gitti bu mesele artık...
Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin..
Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları ağrıyana dek güler...
Haklar bu değil.
İstismarın her şeklini gördük...
Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır
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