Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ADLİ MAKAMLARDAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'nin günlerdir bir umutla güzel haber beklediği minik Leyla'dan acı haber geldi.



Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir, dedesinin köyünde ölü bulundu.



Acı haberin ardından adli makamlardan ilk açıklamayı edinen Nazif Karaman, minik Leyla'nın ölümüyle ilgili Ahaber'e açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Birimi şefi Nazif Karaman, Ağrı'daki adli kaynaklar ile görüştü. Karaman, Leyla'nın köyün dışında bir dere kenarında bulunduğuna ilişkin adli kaynaklara bir bilgi ulaştığını söyledi.Karaman'ın açıklamalarına göre bir çocuk cesedi olduğu yönünde bilgi gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve Leyla olduğu düşünülen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.







Yine Karaman'ın verdiği bilgiye göre Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 savcı köye doğru dola çıktı.



Küçük Leyla'nın cenazesi adli tıpa götürülüp test edilecek ve böylece kesin sonuca ulaşılacak...

MİNİK LEYLA'NIN YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Minik Leyla'nın cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.





Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.



KÜÇÜK LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİ BURADA BULUNDU

Ağrı'da bayram ziyareti için gittikleri dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'nin 18 gündür iyi bir haber beklediği küçük Leyla'nın cansız bedeni Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulundu.





DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA: UFAK BİR DARP GÖRÜNÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Olayın boyutlarını arkadaşlarımız takip ediyor. Bir darp var mı, çok ufak bir işaret var, çok ufak bir şey görünüyor. Darp mı değil mi, çarpma mı, otopsi sonucunda belli olacak" ifadesini kullandı.





"4-5 GÜNDÜR ORADA DURUYORMUŞ GİBİ BİR İZLENİM VAR"

Soylu, "Ceset oraya konulmuş gibi görünüyor. Kayıp çocuklar bazen üst üste gelir. Cinayetler de üst üste gelebilir, bunlarla ilgili sürekli önlemlerimiz var, bazen şu kaçırılabilir, bizim teknik kabiliyetlermiz geliştiği kadar bunları yapmak isteyenlerin kabiliyetleri de gelişiyor. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza cinsel saldırı yok. İlk belirlemelere göre, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var." diye konuştu.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

YÜZÜNDE DE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

AĞRI VALİSİ ELBAN: DAHA ÖNCE ARANAN BÖLGEDE BULUNDU

Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayram ziyaretine gittiği dedesinin Bezirhane köyünde kaybolduğunu hatırlattı.

Leyla'nın 18 gündür arandığını belirten Elban, "Maalesef bugün 17.45 itibarıyla köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede, su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

​ AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Bugüne kadar yakın çevrede aranmadık yer kalmamıştı. Gözden mi kaçtı, sonradan mı bırakıldı bilmiyoruz. Ağrı'dan ve Van'dan ekiplerimizi gönderdik. Adli bir vaka olması bizim kendi yeteneğimizden başka beceri gerektiriyor. Olayın oluş biçimi açısından bakıldığından bir çocuğun 10-15 dakika içerisinde gözden kaybolması olağan bir olay değil. Bu tür vakaların çocunlukla adli olduğu görülüyor. 4 yaşında masum bir kız çocuğu başına neler geldiği yapılan araştırmalar ile belli olacaktır. Başımız sağolsun" ifadesini kullandı.





LEYLA'NIN CENAZESİ ERZURUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leylan'nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla'nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.