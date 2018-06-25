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Kayıp Leyla bulundu mu? valiliğinden açıklama geldi!

nefesini tuttu 81 milyon minik Leyla'dan gelecek haberi bekliyor. 'da, ailesiyle için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki  için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken nden de zaman zaman açıklama geliyor. Binlerce vatandaş internette küçük Leyla'nın bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki minik Leyla bulundu mu? Ağrı valiliği açıkladı...


On gündür kayıp olan minik ile ilgili son dakika açıklaması valiliğinden geldi! nın birinci günü Ağrı'nın Bezirhane köyüne gelen Leyla Aydemir kapının önünde oynarken kaybolmuş, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kaybolduğu günden beri özel ekiplerinde oluştuğu ve yüzlerce vatandaşın aradığı minik Leyla ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılmıştı. günü Leyla için aramaların ara verileceği haberlerine bu sabah 'nden bir açıklama yapılarak cevap verildi. Yapılan açıklamada "Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Minik Leyla Aydemir'e ne oldu? Leyla bulundu mu?
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 13:29
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