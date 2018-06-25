On gündür kayıp olan minik Leyla Aydemir ile ilgili son dakika açıklaması Ağrı valiliğinden geldi! Ramazan Bayramının birinci günü Ağrı'nın Bezirhane köyüne gelen Leyla Aydemir kapının önünde oynarken kaybolmuş, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kaybolduğu günden beri özel ekiplerinde oluştuğu ve yüzlerce vatandaşın aradığı minik Leyla ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Seçim günü Leyla için aramaların ara verileceği haberlerine bu sabah Ağrı Valiliği'nden bir açıklama yapılarak cevap verildi. Yapılan açıklamada "Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Minik Leyla Aydemir'e ne oldu? Leyla bulundu mu?
Kayıp Leyla bulundu mu? Ağrı valiliğinden açıklama geldi!
Türkiye nefesini tuttu 81 milyon minik Leyla'dan gelecek haberi bekliyor. Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Ağrı valiliğinden de zaman zaman açıklama geliyor. Binlerce vatandaş internette küçük Leyla'nın bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki minik Leyla bulundu mu? Ağrı valiliği açıkladı...
On gündür kayıp olan minik Leyla Aydemir ile ilgili son dakika açıklaması Ağrı valiliğinden geldi! Ramazan Bayramının birinci günü Ağrı'nın Bezirhane köyüne gelen Leyla Aydemir kapının önünde oynarken kaybolmuş, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kaybolduğu günden beri özel ekiplerinde oluştuğu ve yüzlerce vatandaşın aradığı minik Leyla ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Seçim günü Leyla için aramaların ara verileceği haberlerine bu sabah Ağrı Valiliği'nden bir açıklama yapılarak cevap verildi. Yapılan açıklamada "Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Minik Leyla Aydemir'e ne oldu? Leyla bulundu mu?
Etiketler: Ağrı , leyla aydemir , Ramazan bayramı , Ankara , Ağrı Valiliği , Türkiye , seçim , bayram ziyareti
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